Stand: 16.06.2019 15:26 Uhr

Niedersachsen zeigt Härte gegen Online-Casinos

Digitales Blackjack, Roulette und einarmige Banditen: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will gegen illegale Glücksspielanbieter im Internet vorgehen. Erstmals sei einem ausländischen Zahlungsanbieter untersagt worden, Geschäfte mit den in Deutschland verbotenen Online-Casinospielen und Online-Pokerrunden zu machen, wie das Ministerium mitteilte. Welches Unternehmen das ist, wollte ein Ministeriumssprecher nicht sagen. Auch ist unklar, wie das betroffene Unternehmen auf das Verbot aus Niedersachsen reagiert. Eine NDR Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

Videos 03:23 NDR Info Der Markt für Online-Casinos wächst weiter NDR Info Online-Casinos sind in Zukunft in Deutschland ausnahmslos illegal. Nach Recherchen von NDR und "SZ" können deutsche Spieler aber weiter problemlos bei vielen Online-Casinos zocken. Video (03:23 min)

Anbieter erwirtschaften Milliarden

Glückspiele, wie Blackjack, sind in Deutschland zwar verboten. Doch hiesige Gesetze zeigen im Internet oft keine Wirkung, weil die Anbieter im Ausland sitzen. Deren Gewinne sind riesig: Im Jahr 2017 lag der Spielertrag bei mehr als zwei Milliarden Euro - Tendenz steigend. Oft verdienen auch Zahlungsanbieter, wie der, gegen den das Innenministerium vorgegangen ist, und Banken daran mit: Sie ermöglichen den Geldtransfer zwischen Kunden und Anbietern. Auf den Druck der Bundesländer, die für das Glücksspielverbot verantwortlich sind, verzichten viele Banken jedoch mittlerweile auf die Abwicklung.

