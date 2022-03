Niedersachsen will Corona-Maßnahmen bis 2. April beibehalten Stand: 15.03.2022 14:17 Uhr Mit dem Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes des Bundes ist die niedersächsische Landesregierung unzufrieden. Zumindest von der Übergangs-Regelung bis Anfang April will das Land Gebrauch machen.

Das bedeutet, dass in Niedersachsen die aktuell geltenden Corona-Regeln noch bis zum 2. April weiter bestehen bleiben. Die entsprechende Verordnung liegt nach Angaben von Regierungssprecherin Anke Pörksen derzeit zur Abstimmung bei den Verbänden. Darin konkretisiert die Landesregierung auch die vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg kassierte Regel zur Maskenpflicht in Diskotheken. Demnach sollen Diskotheken und Bars so behandelt werden wie andere Gastronomiebetriebe, wo die Maske im Sitzen und zum Speisen abgenommen werden darf, beim Aufstehen und Tanzen jedoch getragen werden muss. Nach dem 2. April würde dann mit dem neuen Infektionsschutzgesetz die Maskenpflicht in Discos allerdings komplett fallen.

Land hofft auf Nachschärfungen beim Infektionsschutzgesetz

Pörksen machte in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs am Dienstag erneut deutlich, dass Niedersachsen mit dem Entwurf des Infektionsschutzgesetzes des Bundes "äußerst unzufrieden" ist und die gegebenen Möglichkeiten als "nicht ausreichend" betrachtet. Die Landesregierung hoffe noch auf Nachschärfungen, die jedoch sehr unwahrscheinlich seien, sagte Pörksen. Dennoch werde Niedersachsen am Freitag im Bundesrat nicht gegen das neue Infektionsschutzgesetz stimmen - denn dann gebe es gar keine Möglichkeiten mehr für Corona-Regelungen. "Dann hätten wir gar nichts", so die Regierungssprecherin.

Hotspot-Regelung bietet lokale Möglichkeiten

Die Landesregierung setze sich bereits intensiv mit der Hotspot-Regelung auseinander, die im Gesetzentwurf festgehalten ist, sagte Pörksen. Diese Regelung ermöglicht präventiven Schutz für die Menschen einer bestimmten Region, in der ein besonders hohes Infektionsgeschehen herrscht und eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht.

