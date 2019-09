Stand: 06.09.2019 18:41 Uhr

Niedersachsen stoppt Viehtransporte in Drittländer

Jetzt also doch: Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den Transport von Rindern in die Drittstaaten Kasachstan, Usbekistan und Russland untersagt. Die Tiere können laut Ministerium an den Pausen-Stellen - insbesondere in der Region Smolensk und Kaluga, in Moskau und in der Region Samara - nicht ausreichend versorgt werden. "Die Erkenntnisse, die wir über diese Routen haben, sind erschütternd", sagte Otte-Kinast. Der Tierschutz müsse bei jedem Transport gewährleistet sein. Ein entsprechender Erlass sei am Freitag an die zuständigen Behörden verschickt worden, heißt es aus dem Ministerium. Demnach sollen die Veterinäre "in besonderem Maße" die Plausibilität prüfen, falls in den Anträgen alternative Transportrouten in die kritisierten Regionen auftauchen.

Videos 02:32 NDR Fernsehen: Schleswig-Holstein Magazin Usbekistan: Tiertransporte nach EU-Recht? NDR Fernsehen: Schleswig-Holstein Magazin Die Kreis-Veterinärin aus Steinburg war zusammen mit Kollegen aus Hessen und Bayern in Russland, um zu überprüfen, ob die Rast-Stationen für die Tiere den EU-Richtlinien entsprechen. Video (02:32 min)

Tiere im Wert von knapp 42 Millionen Euro in Drittländer

Im vergangenen Jahr sind von Niedersachsen aus rund 3.600 Rinder nach Usbekistan und rund 630 Rinder nach Kasachstan gebracht worden. Insgesamt wurden im Jahr 2018 lebende Tiere im Wert von knapp 42 Millionen Euro in Länder außerhalb der EU transportiert. Kritik gibt es, da die Strecken extrem lang sind und sich kaum überprüfen lässt, wie gut die Tiere unterwegs mit Wasser und Futter versorgt werden.

Kehrtwende der Ministerin

Im Frühjahr hatten bereits Schleswig-Holstein, Bayern und Hessen Tiertransporte in mehrere Staaten außerhalb der EU vorübergehend verboten. Hintergrund waren Informationen der Tierschutzorganisation "Animal Angels" über einen in Niedersachsen abgefertigten Viehtransport ins Nicht-EU-Ausland, bei dem offenbar Tiere gequält wurden. Ein Verbot dieser Transporte hatte Otte-Kinast damals noch abgelehnt.

