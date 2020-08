Stand: 26.08.2020 15:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen nimmt weitere Flüchtlingskinder auf

Niedersachsen hat nach Auskunft des Innenministeriums am Mittwoch weitere Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern aufgenommen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, handelt es sich dabei um drei Familien mit insgesamt 17 Menschen aus Afghanistan und Syrien, die teilweise wegen gesundheitlicher Probleme behandelt werden müssen. Am Vormittag war am Flughafen Hannover in Langenhagen eine Maschine mit insgesamt 121 Geflüchteten angekommen. Sie werden auf verschiedene Bundesländer verteilt.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2020 | 17:00 Uhr