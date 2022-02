Stand: 03.02.2022 16:34 Uhr Niedersachsen: Die Landarztquote kommt doch erst 2023

Die geplante Landarztquote wird erst im kommenden Jahr erstmals greifen. Das hat eine Vertreterin der Landesregierung im Gesundheitsausschuss des Landtags erläutert. Hintergrund sei, dass die zeitlichen Abläufe für das Bewerbungsverfahren für dieses Jahr zu knapp seien. Die Studieninteressierten müssten sich im März für das jeweilige Wintersemester bewerben. Bis dahin müsse das Verfahren noch erarbeitet und Auswahljuroren ernannt werden. SPD- und CDU-Fraktion wollten die Landarztquote ursprünglich schon für dieses Jahr einführen. Das Land will mit der Quote sicherstellen, dass es in Zukunft auch im ländlichen Raum genügend Hausärzte gibt. Vor diesem Hintergrund drängen die Grünen auf schnellere Maßnahmen für den ländlichen Raum. So ergebe es den Angaben von Gesundheitspolitikerin Meta Janssen-Kucz (Grüne) zufolge beispielsweise mehr Sinn, Niederlassungen in der Fläche zu fördern und die Schaffung regionaler Versorgungszentren zu beschleunigen.

VIDEO: Quote für Landärzte: Landtag debattiert Gesetzentwurf (5 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.02.2022 | 14:00 Uhr