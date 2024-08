Neuer Osnabrücker Bischof leistet Treueeid auf Niedersachsen Stand: 27.08.2024 08:26 Uhr In knapp zwei Wochen wird Dominicus Meier in Osnabrück offiziell in das Bischofsamt eingeführt. Bereits heute legt der ernannte Bischof in Hannover vor Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seinen Treueeid ab.

Um 11 Uhr soll der neue Bischof des katholischen Bistums Osnabrück im Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung den traditionellen Schwur leisten. Der Treueeid ist das bischöfliche Versprechen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die verfassungsmäßig gebildeten Regierungen zu achten - ein Eid also auf das Grundgesetz und die niedersächsische Landesverfassung.

Videos 1 Min Dominicus Meier ist Osnabrücks neuer Bischof Meier gehört dem Orden der Benediktiner an, ist gelernter Jurist und gilt als aufgeschlossen. Mehr als 800 Gläubige begrüßten ihn im Dom. (28.05.2024) 1 Min

Treueeid: Historische Praxis ist umstritten

Der Treueeid geht auf Verträge zurück, die 1929 zunächst zwischen der katholischen Kirche und dem Land Preußen und 1933 mit dem Deutschen Reich geschlossen wurden. Heute gilt er als Zeichen des guten Miteinanders und des wertschätzenden Dialogs zwischen dem Land Niedersachsen und der katholischen Kirche. Unumstritten ist er allerdings nicht: Seit Jahren gibt es Stimmen aus Politik und Gesellschaft, die ein Ende der bundesweiten Praxis fordern, als erkennbaren Ausdruck der Trennung von Staat und Kirche.

Dominicus Meier übernimmt Bischofsamt im September

Am 8. September wird Dominicus Meier in einem feierlichen Gottesdienst in Osnabrück in sein neues Amt als Bischof offiziell eingeführt. Damit tritt er die Nachfolge von Franz-Josef Bode an, der im März 2023 zurückgetreten war - unter anderem wegen Fehlern im Umgang mit sexuellen Missbrauchsfällen im Bistum.

