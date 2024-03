Bistum Osnabrück wartet seit einem Jahr auf neuen Bischof Stand: 25.03.2024 14:16 Uhr Vor einem Jahr hat der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode seinen Abschied verkündet. Noch ist unklar, wann ein Nachfolger ins Amt eingeführt wird. Bislang läuft die Suche.

Seit einem Jahr ist der Bischofsstuhl im Bistum Osnabrück unbesetzt. Zuvor hatte der langjährige Bischof Franz-Josef Bode verkündet, dass der Papst sein Rücktrittsgesuch angenommen hat. Bode begründete den Schritt damals mit seiner angeschlagenen Gesundheit und seinen Fehlern im Umgang mit den Missbrauchsfällen. Seitdem läuft die Suche nach einem Nachfolger. Übergangsweise wird das Bistum von Weihbischof Johannes Wübbe geleitet.

Videos 1 Min Bischof Franz-Josef Bode: Ein Rückblick auf seine Amtszeit Schon zum Amtsantritt 1995 macht Franz-Josef Bode Schlagzeilen. 27 Jahre bleibt er Bischof im Bistum Osnabrück. (04.06.2023) 1 Min

Für die Suche nach einem neuen Bischof sind klare Regeln vorgegeben

In einem ersten Schritt hat das Osnabrücker Domkapitel eine Liste mit möglichen Nachfolgern erstellt. Erstmals im Bistum Osnabrück wurden an dem Prozess auch Laien beteiligt, also nicht geweihte Menschen aus dem Umfeld der katholischen Kirche. Diese Liste ist nach Angaben eines Bistumssprechers bereits im Juli an den Vatikan übermittelt worden. Seitdem wartet das Bistum Osnabrück auf eine Antwort vom Papst.

Das Bistum Osnabrück bekommt drei Kandidaten zur Auswahl

Papst Franziskus wird eine Liste nach Osnabrück schicken, auf der die Namen von drei möglichen Kandidaten stehen. Das können Namen sein, die das Bistum Osnabrück vorgeschlagen hat. Der Papst kann aber auch die Namen von anderen Priestern auf diese Liste setzen. Wann der Brief aus Rom kommt, ist laut eines Bistumssprechers unklar. Wenn die Liste aus Rom in Osnabrück eingetroffen ist, kommt das Domkapitel zusammen. Das Domkapitel ist eine Gruppe von Priestern, die normalerweise den Bischof bei der Leitung des Bistums unterstützt. Es wählt aus den Vorschlägen des Papstes den Nachfolger von Franz-Josef Bode.

Bis zur Amtseinführung vergehen Monate

Nach der Wahl des Nachfolgers folgen noch verschiedene formale Schritte, die im Kirchenrecht festgelegt sind. Erst dann wird in Rom und Osnabrück zeitgleich verkündet, wer der Nachfolger von Bischof Bode wird. Bis der neue Bischof mit einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt wird, dauert es laut Bistum Osnabrück in der Regel noch einmal zwei bis drei Monate.

