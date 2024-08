Stand: 23.08.2024 07:51 Uhr Missbrauch im Bistum Osnabrück: Abschlussbericht liegt bald vor

Die Universität Osnabrück will die Missbrauchsstudie über das Bistum Osnabrück nach Informationen von NDR Niedersachsen Anfang Oktober vorstellen. Ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts im September 2022 folgte der Rücktritt von Bischof Franz-Josef Bode im März 2023. Wissenschaftler hatten ihm und weiteren Verantwortlichen des Bistums schwerwiegende Pflichtverletzungen in Fällen sexualisierter Gewalt vorgeworfen. Nach Angaben der Universität haben sich inzwischen weitere Betroffene gemeldet. In dem öffentlich zugänglichen Zwischenbericht sind inzwischen einige Stellen geschwärzt, weil möglicherweise Rechte benannter Personen verletzt worden waren.

