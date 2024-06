Stand: 03.06.2024 18:24 Uhr Osnabrück: Neuer Bischof übernimmt Amt am 8. September

Am 8. September wird Dominicus Meier in sein Amt als Bischof des katholischen Bistums Osnabrück eingeführt, wie das Bistum am Montag mitteilte. Dabei werde während einer Eucharistiefeier im Osnabrücker Dom die päpstliche Ernennungsurkunde verlesen und dem Domkapitel präsentiert. Anschließend nehme der neue Bischof auf dem Bischofsstuhl Platz, hieß es. An der Feier soll nach Angaben des Bistums unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, teilnehmen. Mit dieser symbolischen Handlung ist Bischof Dominicus dann offiziell im Amt. Bis dahin werde das Bistum noch von Weihbischof Johannes Wübbe geleitet. Papst Franziskus hatte Dominicus Meier in der vergangenen Woche als Bode-Nachfolger ernannt. Sein Vorgänger, Franz-Josef Bode, hatte seinen Rücktritt im März 2023 unter anderem mit Fehlern im Umgang mit sexuellen Missbrauchsfällen im Bistum begründet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min