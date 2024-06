Stand: 13.06.2024 14:22 Uhr Bode-Nachfolger Meier will Bistum vom Rand her kennenlernen

Der neu ernannte Osnabrücker Bischof Dominicus Meier möchte sein Bistum gerne von den Rändern her kennenlernen. Das teilte er dem katholischen Internetportal aussicht.online mit. Dementsprechend sollen die Ostfriesischen Inseln zu den ersten Stationen seiner Antrittsbesuche gehören. Dominicus Meier wird am 8. September offiziell in sein Amt eingeführt. Priorität habe für ihn auch das Aufarbeiten sexualisierter Gewalt, betonte Meier. Im September soll für das Bistum eine Studie der Universität Osnabrück vorgestellt werden.

