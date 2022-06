Stand: 29.06.2022 07:58 Uhr Naturschutztag: Klimaexperten treffen sich in Hannover

Von der Agrarförderung in der Europäischen Union über die Landnutzung und Biodiversität bis zu den Klima-Konsequenzen für Moore, Wälder und Küsten - das Themenspektrum des größten deutschen Naturschutzkongresses in Hannover ist breit. Rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Behörden, Naturschutzverbänden und freiberufliche Experten treffen sich noch bis Sonnabend im Hannover Congress Centrum zum 36. Deutschen Naturschutztag. Dabei stehen vor allem Fragen im Fokus, die sich aus den Folgen des Klimawandels und der Landnutzung ergeben, wie die Organisatoren mitteilten. Im Mittelpunkt stehen bei den Diskussionen Strategien, um auf die drängendsten Probleme zu reagieren. Ein wichtiger Punkt ist dabei, die negativen Auswirkungen auf Biodiversität, Böden, Gewässerhaushalt und Klima so schnell wie möglich zu mindern. Auch die aktuellen Probleme beim raschen Ausbau der erneuerbaren Energien sollen besprochen werden. Veranstalter der Tagung sind der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, das Bundesamt für Naturschutz, der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring und das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Weitere Informationen Klimawandel: Bund gibt 900 Millionen Euro für Wälder frei Von der Förderung können auch Besitzer in Niedersachsen profitieren. Das Ziel: Den Wald fit für den Klimawandel machen. (21.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.06.2022 | 09:30 Uhr