Stand: 30.09.2024 08:58 Uhr Nachwuchs-Handwerker kämpfen um Landesmeister-Titel

Niedersachsens beste Nachwuchs-Handwerkerinnen und -Handwerker treten am Montag bei den Landesmeisterschaften gegeneinander an. Knapp 20 junge Gesellinnen und Gesellen machen mit. Sie arbeiten als Maurer, Fliesenleger, Zimmerer oder Straßenbauer. Ihre Fähigkeiten stellen sie auf dem Campus Handwerk in Garbsen und im Ausbildungszentrum in Mellendorf (Gemeinde Wedemark) unter Beweis. Dort werden mit praktischen Prüfungen die besten Handwerkerinnen und Handwerker des Landes ermittelt, erklärte eine Sprecherin des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen. Diese dürfen dann am Bundeswettbewerb teilnehmen. Ziel der Meisterschaft sei, auf die Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen und die Achtung für das Handwerk zu stärken, so die Verbandssprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Handwerk