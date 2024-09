Stand: 23.09.2024 09:34 Uhr Azubis im Landkreis Stade: Weniger Bewerber im Handwerk

In Nordostniedersachsen haben in diesem Jahr gut 6.000 junge Menschen eine Ausbildung begonnen, ähnlich wie im Vorjahr. Allerdings gab es in einigen Berufszweigen mehr, in anderen weniger Bewerberinnen und Bewerber. Im Landkreis Stade haben sich beispielsweise 13 Prozent weniger Auszubildende für einen handwerklichen Beruf entschieden als im Vorjahr, so die Handwerkskammer. Beliebt seien vor allem klimarelevante Berufe, wie Anlagenmechaniker im Sanitär- und Klimahandwerk und Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik. Mehr Bewerbungen als im Vorjahr gab es nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Stade für gewerbliche und kaufmännische Ausbildungsplätze. Trotzdem hätten die Betriebe insgesamt Schwierigkeiten, ihre Ausbildungststellen zu besetzen, so die IHK Lüneburg-Wolfsburg. Fast die Hälfte der Unternehmen habe noch offene Stellen.

