Rund 1.800 Plätze frei: Handwerk in Niedersachsen sucht Azubis

Stand: 31.07.2024 20:11 Uhr

Rund 1.800 Ausbildungsplätze sind laut Handwerkskammern Niedersachsen noch zu vergeben. Gesucht werde demnach in nahezu allen Bereichen. Am Donnerstag beginnt in vielen Betrieben das Ausbildungsjahr.