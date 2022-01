Stand: 12.01.2022 10:20 Uhr Nach Unfall an Haltestelle: Ermittlungen gegen Busfahrer

Die Polizei in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ermittelt gegen einen Busfahrer, der eine Passagierin verletzt haben und weitergefahren sein soll. Nach Angaben der Polizei wollte die 87-Jährige am Montagnachmittag im Giesener Ortsteil Hasede aussteigen. Plötzlich fuhr der Bus an, die Frau stürzte und wurde verletzt. Der Busfahrer sei dann weitergefahren, ohne sich um die Seniorin zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht dringend die Personen, die der Verletzten geholfen haben, oder auch andere Zeugen des Unfalls. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer (05066) 9850 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.01.2022 | 06:30 Uhr