Nach Sprengungen: Üstra schränkt Ticketkauf mit Bargeld ein

Nach etlichen Sprengungen von Fahrkartenautomaten will die Üstra in Hannover vorerst an oberirdischen Haltestellen den Verkauf von Tickets gegen Bargeld beenden. Allein seit Anfang Dezember seien 20 Fahrkartenautomaten zerstört worden, der Schaden belaufe sich mittlerweile auf 800.000 Euro, teilten die Verkehrsbetriebe am Freitag mit. Man wolle das Risiko, dass Menschen verletzt werden, nicht eingehen, hieß es weiter. Den 218 betroffenen Automaten werde sämtliches Bargeld entnommen. Bezahlt werden kann dann dort nur noch per Kredit- oder EC-Karte. In den unterirdischen Tunnelstationen und anderen Verkaufsstellem ändere sich nichts, versicherte das Unternehmen.

