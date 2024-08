Tödlicher Handtaschenraub in Uelzen: Polizei fasst Verdächtigen Stand: 16.08.2024 11:57 Uhr Mehr als ein Jahr nach einem tödlichen Handtaschenraub vor einem Baumarkt in Uelzen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wegen Fluchtgefahr wurde Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen.

Aufgrund "neuer Ermittlungserkenntnisse" hätten die Polizei Uelzen und die Staatsanwaltschaft Lüneburg wieder angefangen zu ermitteln, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Dabei seien sie auf den 40-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam geworden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann die Tat gegenüber einer Frau aus seinem persönlichen Umfeld gestanden haben. Zudem sei seine DNA an einer Basecap nachgewiesen worden, die am Tatort gefunden worden war.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der Mann kam nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird demnach wegen des Verdachts des Raubs mit Todesfolge und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

46-Jährige starb im Krankenhaus

Im vergangenen Juli war ein Mann auf einem Mountainbike vor einem Baumarkt in Uelzen von hinten an eine 46-jährige Frau herangefahren und hatte ihr die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte schwer und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Phantombild und einem Foto der zurückgelassenen Basecap nach dem Täter gesucht.

