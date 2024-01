Raub mit Todesfolge: Prozess gegen 53-Jährige begonnen Stand: 30.01.2024 16:23 Uhr Vor dem Landgericht Hannover hat am Dienstag der Prozess gegen eine 53-Jährige begonnen. Sie soll eine Seniorin in ihrer Wohnung überfallen und stark verletzt haben. Die 84-Jährige starb wenig später.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 53 Jahren alten Frau vor, der Rentnerin an Heiligabend vom Hausflur eines Mehrfamilienhauses bis in ihre Wohnung gefolgt zu sein. Dort soll sie die 84-Jährige überfallen und so stark verletzt haben, dass sie später starb. Die Angeklagte soll noch in der Wohnung ihres Opfers in Hannover-Mitte nach Wertgegenständen gesucht und die verletzte Frau zurückgelassen haben. Nach dem Überfall hat die 84-Jährige über den Hausnotruf die Feuerwehr alarmiert und kam in ein Krankenhaus.

Seniorin konnte Verdächtige noch beschreiben

Die Polizei kann detaillierte Angaben zum Geschehen machen, weil die Seniorin am Tattag noch eine Aussage machte und die Tatverdächtige beschreiben konnte. Einen Tag später starb die Frau jedoch. Nach der Tat hat die Polizei mehrere Zeugen befragt, allen voran die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses. Ein Urteil im Prozess gegen die 53-jährige Tatverdächtige wird im April erwartet.

