Nach Güterzug-Brand: Bahn will Strecke am Freitag freigeben Stand: 28.09.2023 16:05 Uhr Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Reparaturen an der Brandstelle in Wunstorf am Donnerstag abgeschlossen sein werden. Am Freitagmorgen soll die Strecke Hannover-Minden wieder freigegeben werden.

Mehrere Teams der Deutschen Bahn (DB) arbeiteten rund um die Uhr daran, das noch beeinträchtigte Gleis auf der Strecke Hannover-Minden instand zu setzen, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagmittag. Sowohl die Oberleitung als auch Schienen, Schwellen und Schotter müssten erneuert werden. "Derzeit laufen die Reparaturarbeiten wie geplant und wir gehen unverändert davon aus, die Strecke voraussichtlich morgen früh wieder freigeben zu können", sagte der Sprecher. In der Nacht zu Dienstag hatte ein Güterzug-Waggon in Wunstorf bei Hannover Feuer gefangen.

Verspätungen und Ausfälle im Fernverkehr

Der Fernverkehr zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen war am Donnerstag weiter eingeschränkt. Einzelne ICE-Züge zwischen Berlin und Köln, beziehungsweise zwischen Berlin und Bonn fallen der DB zufolge noch aus. IC-Züge zwischen Hamm, Bielefeld und Hannover werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa eine Stunde.

Nahverkehr: Störungen bei der Westfalenbahn und der S-Bahn Hannover

Auch im Nahverkehr fallen weiter Züge aus. Derzeit fährt die Westfalenbahn auf den Linien Braunschweig-Bielefeld und Braunschweig-Rheine nur im Stundentakt - das werde sich auch am Donnerstag nicht ändern, hatte ein Sprecher des Betreibers Abellio am Mittwoch angekündigt. Auch bei der von Transdev betriebenen S-Bahn Hannover komme es zu Störungen, hieß es. Betroffen sind einem Sprecher zufolge drei Linien: Die S1 Hannover-Minden verkehrt auf beiden Seiten nur als Pendelverkehr bis kurz vor der Engstelle bei Wunstorf und kehrt dann um. Zur Überbrückung sollen Fahrgäste auf die Westfalenbahn umsteigen. Die S2 und S21 fahren planmäßig, aber mit Verspätungen.

Schäden nach Güterzug-Brand schwerwiegender als gedacht

Das Feuer hatte am Dienstag erhebliche Schäden verursacht. "Die Schäden am zweiten Gleis sind gravierender, als wir dachten", sagte eine DB-Sprecherin am Mittwoch. Am Dienstagabend hatte die Bahn ein Gleis freigegeben - das, auf dem der brennende Waggon nicht stand.

Lokführer sah einen Lichtbogen

In der Nacht zu Dienstag hatte der Waggon des Güterzugs auf der zweigleisigen, von Lärmschutzwänden eingefassten Strecke, rund 800 Meter vom Bahnhof Wunstorf entfernt, Feuer gefangen. Der Lokführer hatte den Güterzug gegen 2.30 Uhr gestoppt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Oberleitung sei vor dem Zug auf das Gleis gefallen und der Lokführer habe einen Lichtbogen gesehen. 180 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass sich der Brand auf andere, teils mit Gefahrstoff beladene Waggons ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei untersucht, ob die heruntergefallene Oberleitung die Ursache für das Feuer war. An der Unglücksstelle seien mehrere Oberleitungen gebrochen, wie ein Bundespolizei-Sprecher sagte.

Weitere Informationen Deutsche Bahn will in Niedersachsen elf Strecken sanieren Darunter ist auch die umstrittene Generalsanierung der Strecke Hamburg-Hannover. Noch ist offen, wann die Arbeiten stattfinden. (15.09.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr