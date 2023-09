Deutsche Bahn will in Niedersachsen elf Strecken sanieren Stand: 15.09.2023 18:45 Uhr Die Deutsche Bahn will bis 2030 fast ein Dutzend Strecken in Niedersachsen sanieren. Mit dabei ist auch die umstrittene Generalsanierung der Strecke Hamburg-Hannover. Ein Termin steht bislang noch nicht fest.

Bundesweit sollen 40 wichtige Strecken saniert werden, elf dieser Strecken führen durch Niedersachsen. Das wurde am Freitag in Frankfurt bei dem sogenannten Schienengipfel vorgestellt. Bislang waren die Arbeiten an der Strecke Hamburg-Hannover für das Jahr 2026 vorgesehen, Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte zuletzt jedoch vorgeschlagen, die Generalsanierung auf 2029 zu verschieben. Grund dafür ist der Streit um den Streckenverlauf beim geplanten Aus- oder Neubau der wichtigen ICE-Trasse. Lies würde die Generalsanierung gern nutzen, um schon erste Arbeiten für den späteren Aus- oder Neubau umzusetzen. Dafür müsse aber der Streckenverlauf feststehen.

Weitere Informationen 3 Min Streit um Bahnstrecke zwischen Hannover, Hamburg und Bremen (16.06.2023) Die SPD-Landesgruppen Niedersachsen und NRW fordern einen Ausbau der bestehenden Strecke und keinen Neubau. 3 Min

Sanierung in Niedersachsen: Bahn nennt mögliche Zeitfenster

Die Bahn nannte zwei mögliche Zeitfenster für die Generalsanierung: Das erste Halbjahr 2026 oder 2029. "Die Strecke Hamburg-Hannover ist zweimal aufgeführt, da über das Jahr für die Generalsanierung dieser Strecke noch nicht final entschieden ist", erläuterte eine Bahnsprecherin. Hierzu laufe noch die Abstimmung zwischen Bundesverkehrsministerium und dem Land. Der Bahn zufolge sollen auf der 189 Kilometer langen Strecke zunächst Bahnhöfe, Gleise, Weichen, Leit- und Sicherheitstechnik modernisiert werden.

Generalsanierung: Welche Strecken sind betroffen?

Neben der Strecke Hamburg-Hannover sollen in Niedersachsen und Bremen folgende Strecken generalsaniert werden:

Berlin-Lehrte (227 Kilometer, erstes Halbjahr 2027)

Bremen-Bremerhaven (92 Kilometer, zweites Halbjahr 2027)

Hamburg-Bremen (181 Kilometer, erstes Halbjahr 2028)

Uelzen-Stendal (107 Kilometer, zweites Halbjahr 2028)

Nordstemmen-Göttingen (81 Kilometer, zweites Halbjahr 2028)

Lehrte-Groß-Gleidingen (37 Kilometer, erstes Halbjahr 2029)

Bremen/Rotenburg-Wunstorf (129 Kilometer, zweites Halbjahr 2029)

Bremen-Osnabrück (117 Kilometer, erstes Halbjahr 2030)

Osnabrück-Münster (50 Kilometer, ebenfalls erstes Halbjahr 2030)

Wunstorf-Minden (42 Kilometer, zweites Halbjahr 2030)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.09.2023 | 17:00 Uhr