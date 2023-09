Güterzug-Brand: Strecke Hannover-Minden bleibt heute wohl gesperrt Stand: 26.09.2023 12:42 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Minden bleibt im Bereich Wunstorf voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt. Davon gehen die Deutsche Bahn und die Bundespolizei aus. Ein Güterzug-Waggon hatte gebrannt.

Seit dem frühen Morgen kommt es auf der Strecke zwischen Hannover und dem nordrhein-westfälischen Minden zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen ist der Regional- und Fernverkehr. Der ausgebrannte Güterzug-Waggon steht etwa 800 Meter vom Bahnhof Wunstorf entfernt. Die Bundespolizei hat die Brandstelle der Deutschen Bahn (DB) übergeben, die aktuell prüft, ob sie den ausgebrannten Waggon abschleppen kann. Heute werde die Strecke vermutlich nicht mehr freigegeben, sagte eine DB-Sprecherin. Davon geht auch die Bundespolizei aus.

Diese Zug-Verbindungen sind betroffen:

IC/ICE-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover werden umgeleitet und verspäten sich um zusätzlich etwa 120 Minuten

IC-Züge Amsterdam - Berlin fallen zwischen Bad Bentheim und Berlin aus

ICE-Sprinter (ohne Halt zwischen Köln und Berlin) fallen aus

S1, S2, S21 lange Verspätungen, teilweise oder vollständige Zugausfälle

War Oberleitung der Auslöser für den Brand?

Die Bundespolizei untersucht, ob eine heruntergefallene Oberleitung die Ursache für das Feuer war. Der Güterzug-Waggon war gegen 2.30 Uhr in Brand geraten, er hatte Autoteile geladen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Weil sich in der Nähe des brennenden Waggons ein Kesselwagen befand, der Gefahrgut geladen hatte, wurden zwei Straßen in Wunstorf vorsichtshalber evakuiert. Denn der Brandort liegt zwischen Lärmschutzwänden mitten in einem Wohngebiet. Laut Feuerwehr mussten etwa 60 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die 180 Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Verletzt wurde niemand.

Wegen der Sperrung können die Regionalzüge seit heute Morgen nur zwischen Hannover und Seelze sowie zwischen Minden und Stadthagen (Landkreis Schaumburg) pendeln. Am Bahnhof in Wunstorf verpflegen die Johanniter die gestrandeten Reisenden. Die Johanniter und der Arbeiter-Samariter-Bund haben zudem den Schienenersatzverkehr zwischen Wunstorf und Haste übernommen - und fahren dort mit eigenen Bussen. Auch zwischen Hannover und Haste fahren Busse. Fernverkehrszüge werden im Moment großräumig über Bremen und Osnabrück umgeleitet.

IC auf Umleitungsstrecke wegen Brandmelder-Alarm evakuiert

Auf einer Umleitungsstrecke für Fernzüge gab es am Morgen zudem ein weiteres Problem: Bei Wennigsen musste ein Intercity evakuiert werden, weil laut Feuerwehr ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Im Zug habe es verschmort gerochen, sagte ein Sprecher. Der Lokführer habe den Zug daraufhin gestoppt. Einen Brandherd fanden die Feuerwehrleute allerdings nicht. Die 280 IC-Fahrgäste stiegen in einen Ersatzzug um und der betroffene Intercity wurde abgeschleppt.

Fahrkarten können erstattet oder an anderem Tag genutzt werden

Die Bahn ruft Passagiere dazu auf, heute vor Fahrtantritt ihre Verbindung zu überprüfen - in der DB-Navigator-App, auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft (030) 29 70. Fahrgäste, die ihre Reise aufgrund der Streckensperrung verschieben möchten, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Auch wer über eine andere Strecke zum Zielort fahren kann, der auf der Fahrkarte eingetragen ist, könne dies machen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Zudem könnten Sitzplatzreservierungen kostenfrei storniert werden. Auch eine Erstattung der Fahrkarte sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

