Mordfall Frederike: Vater stirbt kurz vor Prozessbeginn Stand: 20.06.2022 12:47 Uhr Hans von Möhlmann ist tot. Der Vater der 1981getöteten Frederike aus Hambühren starb mit 79 Jahren in Hannover an einer Diabetes-Erkrankung, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Von Möhlmann hat mit seinem Engagement Justizgeschichte geschrieben. Nach einem Freispruch für den mutmaßlichen Mörder seiner Tochter kämpfte er ein Jahrzehnt für die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens. Mit seiner Petition "Gerechtigkeit für Frederike" sammelte von Möhlmann 105.000 Unterschriften. Im Januar 2022 trat das neue Gesetz in Kraft, nach dem bei schwersten Straftaten rechtskräftig freigesprochene Personen aus "dringenden Gründen" erneut angeklagt werden können - beispielsweise bei neuen Beweisen. Und die liegen im Fall Frederike gegen den Angeklagten Ismet H. vor. Der 63-Jährige sitzt seit Februar in Haft. Der Prozessauftakt vor dem Landgericht Verden ist für den 9. August geplant. Laut Anwalt Wolfram Schädler will eine weitere Tochter von Hans von Möhlmann den Kampf ihres Vaters weiterführen.

VIDEO: Mordfall Frederike: Was ist ein Freispruch wert? (22.03.2022) (9 Min)

Neue Spuren führen zu bekanntem Verdächtigen

Ismet H. stand bereits unmittelbar nach der Tat 1981 in Hambühren (Landkreis Celle) im Fokus der Ermittler. Das Landgericht Lüneburg verurteilte den Hauptverdächtigen wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies das Verfahren an das Landgericht Stade, das H. 1983 aus Mangel an Beweisen freisprach. 2012 sollen Ermittler neue Spuren im Mordfall Frederike gefunden haben. Dabei soll es sich um DNA-Spuren von Kleidungsstücken der damals 17-Jährigen handeln - und die sollen H. belasten.

Verteidigung legt Verfassungsbeschwerde ein

Ob der Prozess tatsächlich am 9. August beginnen kann, ist offen. Johann Schwenn - neben Matthias Waldraff Anwalt des Angeklagten - hat gegen den Wiederaufnahme-Beschluss des Oberlandesgerichts Celle Verfassungsbeschwerde mit Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Die Verteidiger rechnen mit einer zügigen Entscheidung, heißt es.

