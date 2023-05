Messerattacke am Bahnhof Wunstorf: Polizei sucht 22-Jährigen Stand: 07.05.2023 12:13 Uhr Die Polizei fahndet in der Region Hannover nach einem 22 Jahre alten Mann aus Wunstorf. Der Unbekannte soll einen 35-Jährigen im Bahnhof Wunstorf mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben.

Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen am Sonntag bestätigte, wollen Zeugen des Vorfalls auf dem Bahnsteig von Gleis 4 den jungen Mann als den Angreifer erkannt haben. Das Opfer aus Neustadt am Rübenberge kämpfe dem Polizeisprecher zufolge nach mehrere Operationen in einer Klinik weiter ums Überleben. Der 35-Jährige sei nicht vernehmungsfähig. Die Polizei hatte bei der Fahndung nach dem Täter Hunde und einen Hubschrauber eingesetzt.

Streit am Bahnhof Wunstorf eskaliert

Laut Polizei war den Stichen am Freitag gegen 17.40 Uhr ein Streit zwischen dem Angreifer und dem 35-Jährigen vorausgegangen. Der Täter stach im Verlauf mehrfach auf sein Opfer ein und verletzte es am Bein und Oberkörper. Die Hintergründe des Streits sind ebenso unklar wie die Frage, ob Täter und Opfer miteinander bekannt sind.

Vier Zeuginnen versorgen 35-Jährigen

Vier Frauen waren Augenzeugen des Vorfalls und kamen dem 35 Jahre alten Opfer nach den Stichen zu Hilfe. Die vier Ersthelferinnen - eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen - versorgten den blutenden Mann, bis Rettungskräfte am Tatort eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

