Stand: 05.05.2025 11:26 Uhr Suche mit Hubschrauber und Drohnen: Polizei findet ausgebüxte Kinder

Knapp drei Stunden lang hat die Polizei am Sonntagabend in den Landkreisen Hildesheim und Wolfenbüttel nach zwei vermissten Kindern gesucht. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und mehrere Drohnen zum Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Der neunjährige Junge und das zehnjährige Mädchen waren zuvor aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Henneckenrode (Landkreis Hildesheim) verschwunden. Mitarbeitende hatten das Fehlen der Kinder bemerkt und die Polizei alarmiert. Am Boden waren den Angaben zufolge etwa 60 Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Die Hubschrauber-Besatzung entdeckte die Kinder kurz nach Mitternacht im Nachbarort Baddeckenstedt (Landkreis Wolfenbüttel). Beide sind laut Polizei unverletzt und wurden zurück in die Einrichtung gebracht. Zuerst hatte die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtet.

