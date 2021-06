Messegelände in Hannover: Behelfs-Krankenhaus wird abgebaut Stand: 22.06.2021 12:09 Uhr Unter dem Eindruck der Bilder aus Italien ist zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in Hannover eine Notklinik aufgebaut worden. In Betrieb gegangen ist sie nie. Nun soll sie abgebaut werden.

Der Mietvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Deutschen Messe AG endet zum 30. September. Angesichts der aktuellen Infektionslage wird er wohl auch nicht verlängert werden, heißt es vom Sozialministerium. Das Behelfs-Krankenhaus auf dem Messegelände soll noch im Sommer abgebaut werden.

Inventar soll in Niedersachsen bleiben

Zusammen mit der Hallenmiete hat das Land nach Angaben des Sozialministeriums fast 40 Millionen Euro für das Behelfs-Krankenhaus gezahlt. Nun wird alles aufgelöst und soll weiterverwendet werden. Wer genau die Betten, die Beatmungsgeräte und die zwei Computertomographen bekommt, ist laut einem Sprecher des Sozialministeriums noch unklar. Gewiss ist aber, dass alles in Niedersachsen bleiben soll.

Videos 1 Min Weil: "Es ist ein Krankenhaus auf Vorrat" Ministerpräsident Stephan Weil hat im April 2020 das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände Hannover besichtigt. (04.04.2020) 1 Min

Behelfs-Krankenhaus mit 460 Betten

Die Region Hannover hatte in den Messehallen 19 und 20 für einen zweistelligen Millionenbetrag eine komplette Krankenhaus-Infrastruktur mit 460 Betten aufgebaut. Genutzt wurde die Notklinik nie. Ohnehin war sie nur als Reserve gedacht - für den Fall einer Überlastung der Krankenhäuser durch zu viele Covid-19-Patienten. Außer in Hannover war in Berlin noch ein zweites Behelfs-Krankenhaus aufgebaut worden.

Weitere Informationen Behelfs-Klinik auf Messegelände mit 500 Betten Seit einer Woche wird auf dem Messegelände von Hannover ein Behelfs-Krankenhaus gebaut - mit Platz für 500 Corona-Infizierte. Ministerpräsident Weil hat sich die Fortschritte angesehen. (04.04.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2021 | 08:00 Uhr