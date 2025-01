Mentoring-Programm fördert Frauen in der Kommunalpolitik Stand: 24.01.2025 09:24 Uhr Das Mentoring-Programm "Frau.Macht.Demokratie." will die Gleichstellung in der Kommunalpolitik in Niedersachsen fördern - und Frauen den Einstieg in die Politik erleichtert. Unterstützt wird das Programm vom Land.

In Hannover starten am Freitag rund 290 angehende Politikerinnen in die erste Projektphase. Ein Jahr werden sie von erfahrenen Politikerinnen und Politikerin auf ihrem Weg in die Kommunalpolitik begleitet, wie das niedersächsische Gleichstellungsministerium mitteilte. Das Ziel sei es, mehr Frauen aller Parteien für die Kommunalpolitik zu gewinnen, "die dann natürlich auch kandidieren und hoffentlich in die Gremien einziehen", sagte die Leiterin der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Silke Gardlo. Der eingetragene Verein organisiert das Mentoring-Programm gemeinsam mit dem Gleichstellungsministerium.

Land fördert Mentoring mit 220.000 Euro

Das Mentoring-Programm findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt und wird nach Angaben des Ministeriums vom Land Niedersachsen mit 220.000 Euro gefördert. Nach dem Auftakt am Freitag soll es laut der Vernetzungsstelle drei Rahmen-, eine Abschlussveranstaltung sowie lokale Stammtische geben. Die nächsten Kommunalwahlen finden 2026 statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik