Stand: 15.09.2023 11:19 Uhr Frauen in Kommunalpolitik: Bürgermeisterinnen gründen Netzwerk

Mehr als zwanzig Bürgermeisterinnen haben in Lüneburg ein Netzwerk gegründet. Den Angaben zufolge verfolgt es das Ziel, die Position von Frauen in der Kommunalpolitik zu stärken. Außerdem soll erreicht werden, dass mehr Frauen in politischen Ämtern aktiv sind. Das Netzwerk ist ein landesweiter und überparteilicher Zusammenschluss. Es steht allen haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen in Niedersachsen offen. "Als öffentliche Person lernt man, mit persönlichen Angriffen umzugehen," sagte Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) anlässlich der Gründung. Der überparteiliche Austausch sei dabei wichtig, um sich gegenseitig im Alltag zu stärken.

