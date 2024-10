Stand: 22.10.2024 09:14 Uhr Zu wenig Frauen: Landkreis Emsland wirbt für mehr Politikerinnen

Der Landkreis Emsland sucht Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen. Dazu ruft der Kreis interessierte Frauen auf, sich am Mentoring-Programm "Frau.Macht.Demokratie" zu beteiligen. Dabei werden die Interessentinnen von erfahrenen Kommunalpolitikern beispielsweise in die Ratsarbeit eingeführt. Der Grund ist, dass der Anteil von Frauen in der Politik im Emsland nur bei rund 20 Prozent liegt, so die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Wer sich für das Programm interessiert, kann sich bis Ende Oktober bewerben.

