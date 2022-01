Mehr als 40 Feuerwehrleute aus Bad Pyrmont geben Pieper ab Stand: 17.01.2022 14:44 Uhr In Bad Pyrmont haben mehr als 40 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zumindest symbolisch hingeworfen und ihre Funkempfänger abgegeben. Grund ist eine jahrelange Debatte um ein neues Feuerwehrhaus.

Ein gemeinsamer Neubau für die Wachen im Zentrum und im Ortsteil Holzhausen ist seit langem beschlossen. Auch ein Standort am Gondelteich war gefunden. In der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses hat jedoch eine Mehrheit aus CDU, FDP und der Bürgerbewegung "intakt" erklärt, das Paket noch einmal aufzuschnüren und einen anderen Standort suchen zu wollen. Daraufhin gaben mehrere Feuerwehrleute bereits während der Sitzung ihre Pieper ab.

Feuerwehrleute klagen über nicht tragbare Gebäude

Die Situation in beiden Wachen ist aus Sicht der Feuerwehrleute untragbar. In Holzhausen sind die Tore demnach nicht breit genug. Die Feuerwehrleute müssten vor dem Gebäude in die Fahrzeuge einsteigen, heißt es. Zudem dürfe der Übungsraum im ersten Stock nicht mehr betreten werden. Ähnlich schildern sie Situation in der Kernstadt. Dort sei es ebenfalls zu eng, zudem gebe es keine Duschen.

CDU findet Standort am Gondelteich ungünstig

Der Gondelteich sei der teuerste Standort, begründet der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Henning Demuth den Vorstoß für eine erneute Suche. Zum einen müsse ein Kanal verlegt werden, zum anderen würde die Lage am Kurpark Parkplätze kosten. Der Stadtrat will sich mit dem Thema am 10. März befassen. Derweil hat Bad Pyrmonts Bürgermeister Klaus Blome (CDU) angekündigt, eine Satzung auf den Weg bringen zu wollen, mit der Feuerwehrleute zum Dienst verpflichtet werden können.

Bei Alarm werden benachbarte Wehren benachrichtigt

Damit die Feuerwehr weiterhin einsatzbereit ist, werden im Notfall je nach Brandort vorerst die Freiwilligen Feuerwehren in Lügde (Nordrhein-Westfalen) beziehungsweise Hagen, Löwensen, Thal und Amelgatzen mit alarmiert. Das teilt die Stadtfeuerwehr Bad Pyrmont auf ihrer Internetseite mit. Das Vorgehen sei vom Stadtbrandmeister mit der Stadtverwaltung abgestimmt worden.

