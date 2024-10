Medizinische Hochschule Hannover bekommt Präsidentin Stand: 31.10.2024 15:33 Uhr An der Spitze der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) steht künftig eine Frau. Die gebürtige Schweizerin Denise Hilfiker-Kleiner löst Michael Manns ab, der in den Ruhestand geht.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) bezeichnete die Personalentscheidung als "echten Gewinn". Die MHH bekomme eine herausragende Forschungspersönlichkeit und Wissenschaftlerin. Denise Hilfiker-Kleiner sei eine anerkannte Expertin im Bereich der Genetik, Entwicklungsbiologie und in der Forschung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die 63-jährige Professorin der Biologie soll die MHH ab dem nächsten Jahr führen.

Künftige MHH-Präsidentin: Rückkehr nach Hannover

Aktuell ist Hilfiker-Kleiner Dekanin des Fachbereichs Medizin an der Philipps-Universität in Marburg (Hessen). Hannover und die Medizinische Hochschule kennt sie aus der Vergangenheit: 2006 habilitierte sie an der MHH, von 2013 bis 2020 war sie Forschungsdekanin. 2018 wurde sie als Professorin für Molekulare Kardiologie mit dem mit 25.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis des Landes als herausragende Wissenschaftlerin ausgezeichnet.

Das zweite Mal eine Frau an der MHH-Spitze

"Auf meine Rückkehr nach Hannover freue ich mich sehr", sagte die 63-Jährige bei einer kurzen Vorstellung am Mittwoch. Die MHH stehe für exzellente Lehre, Forschung und Krankenversorgung. Als Herausforderungen und Chancen für die Zukunft bezeichnete sie den MHH-Neubau und die Krankenhausreform, Digitalisierung und KI. Zuletzt hatten MHH-Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt.

Denise Hilfiker-Kleiner ist nach Angaben der MHH die zweite Frau an der Spitze - nach Ellen Schmidt, die die Hochschule von 1977 bis 1979 als Rektorin leitete.

