Stand: 24.10.2022 07:44 Uhr MHH-Chefarzt ist gegen Maskenpflicht für Schüler

Der Chefarzt der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Direktor der Klinik für Pneumologie hat sich dagegen ausgesprochen, dass Schülerinnen und Schüler wieder verpflichtend eine Maske tragen müssen. Jeder Lehrergewerkschaft, die erneut eine Maskenpflicht für Schulkinder fordere, widerspreche er radikal, sagte Tobias Welte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Vor allem für sozial Benachteiligte seien die negativen Effekte des Maskentragens und der geschlossenen Schulen in der Pandemie gigantisch gewesen, so Welte. Die junge Generation sei die Verlierergeneration. Risikopatienten haben laut dem Chefarzt primär die Pflicht, sich selbst zu schützen. Sie seien gut beraten, in Innenräumen eine Maske zu tragen und sich impfen zu lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.10.2022 | 06:30 Uhr