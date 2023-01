Stand: 27.01.2023 10:27 Uhr Lkw erfasst Fahrrad: Tödlicher Unfall in Neustadt am Rübenberge

Am Freitagmorgen ist es in der Region Hannover erneut zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Fahrrad gekommen. In der Nähe des Bahnhofs in Neustadt am Rübenberge erfasste ein Lkw beim Abbiegen einen Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin. Der Polizei ist die Identität des Opfers noch nicht bekannt. Einsatzkräfte hatten noch versucht, die Person zu reanimieren, sie starb aber kurz nach dem Unfall im Krankenhaus. Einen Tag zuvor war in Hannover eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen: Ein Lkw-Fahrer hatte sie beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift.

