Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage

Stand: 14.03.2022 17:43 Uhr

Der Corona-Krisenstab der Landesregierung äußert sich in seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag wie gewohnt zum Pandemie-Geschehen in Niedersachsen. NDR.de überträgt ab 13 Uhr im Livestream.