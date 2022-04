Stand: 04.04.2022 16:04 Uhr Lange Schlangen vor dem Hamelner Bürgeramt

Im Hamelner Bürgeramt einen Termin zu bekommen kann Wochen und Monate dauern. Jeden Montag allerdings können Hamelner ohne Termin ins Bürgeramt kommen - allerdings bilden sich dann langen Warteschlangen mit verärgerten Bürgerinnen und Bürgern: Die Stadt Hameln räumt Probleme ein und hat dem NDR Niedersachsen erklärt, warum es derzeit zu langen Wartezeiten kommt: Es sei nicht absehbar gewesen, dass 500 Geflüchtete in die Stadt kommen, sagt Stadträtin Martina Harms. Die müssten alle registriert werden. Zudem seien zwei von acht Stellen im Bürgeramt nicht besetzt. Bereits im vergangenen August hatte es große Probleme gegeben, weil damals drei Stellen nicht besetzt werden konnten. Um die Lage zu entschärfen, will die Stadt andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus bitten, vorübergehend in das Bürgeramt zu wechseln. Für Notfälle gebe es zudem Extra-Termine, sagte Harms.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2022 | 15:00 Uhr