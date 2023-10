Landtagswahlen in Bayern und Hessen: Reaktionen aus Niedersachsen Stand: 09.10.2023 10:07 Uhr Am Sonntag wurde in Bayern und Hessen jeweils der Landtag neu gewählt. Die Union ist in beiden Ländern stärkste Kraft geworden - zur Freude der Christdemokraten in Niedersachsen.

Die CDU biete mehr "Perspektiven" als die Ampel-Koalition, sagte der Landesvorsitzende Sebastian Lechner. Besonders der Wahlausgang in Hessen sei wichtig für die CDU in Niedersachsen. Lechner spricht von einem "deutlichen Vorsprung", den Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) neben dem Regierungsauftrag erhalten habe. Rhein habe als Person und mit Inhalten überzeugt. "Im Namen der CDU in Niedersachsen gratuliere ich unseren Freunden in Hessen herzlich", so Lechner weiter. Er wünsche Rhein viel Erfolg bei der Regierungsbildung.

Dörte Liebetruth, Generalsekretärin der SPD Niedersachsen, bezeichnet die Ergebnisse der Sozialdemokraten bei beiden Landtagswahlen hingegen als "große Enttäuschung". Beiden Landesverbänden sei es leider nicht gelungen, "die Wählerinnen und Wähler von sozialdemokratischen Ideen für eine gute Zukunft zu überzeugen". Die Ergebnisse müssten ein Weckruf für die Ampel sein. Statt sich zu streiten, solle man sachorientiert arbeiten, so Liebetruth.

Grüne zufrieden, AfD sieht "Mega-Erfolg"

Niedersachsens Grüne sprechen von stabilen Werten. Das historisch zweitbeste Ergebnis in Bayern sei als Erfolg zu werten. Bei den "aktuellen schwierigen und aufgeheizten Zeiten im Land" sei man in beiden Ländern "gut verankert", sagte Greta Garlichs, Landesvorsitzende Niedersachsens. Beste Laune herrscht bei der AfD in Niedersachsen: Zwei Rekordergebnisse - das sei ein "Mega-Erfolg" für die Partei, so Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes. Nur die AfD stehe für eine wirkliche Politikwende - und das würden immer mehr Wähler erkennen, sagte Marzischewski-Drewes. Die FDP in Niedersachsen will sich erst nach dem heutigen Treffen des Bundesvorstands äußern.

Union stellt weiterhin in beiden Ländern die Regierungschefs

Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen war die Union am Sonntag jeweils stärkste Kraft geworden und wird weiter die Ministerpräsidenten stellen. In Bayern lag die CSU mit 37 Prozent klar vorne. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte seine Landesregierung mit den Freien Wählern fortsetzen und plant nun schnelle Gespräche. Die FDP verpasste den Sprung in den Bayerischen Landtag deutlich. In Hessen kam die CDU mit Ministerpräsident Rhein auf fast 35 Prozent. Möglich ist hier eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung oder ein Bündnis aus CDU und SPD. Die FDP schaffte den Einzug in den Hessischen Landtag knapp.

