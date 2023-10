Landtagswahlen in Hessen und Bayern: Ampel-Koalition in der Kritik Stand: 09.10.2023 11:25 Uhr Die Landtagswahl-Ergebnisse in Bayern und Hessen haben bei Politikerinnen und Politikern in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Bei CDU und AfD ist die Freude über die Erfolge groß. Vielfach wird auch Kritik an der Ampel-Koalition in Berlin geübt. Die Stimmen aus Norddeutschland im Überblick.

Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner sprach nach den Unions-Erfolgen von einem guten Wahlabend. Auf NDR Info sagte er, die Erfolge der AfD in Hessen und Bayern seien auch Ausdruck des Protests gegen die Bundesregierung. Die Ampel in Berlin müsse darauf reagieren. SPD-Generalsekretärin Dörte Liebetruth bezeichnete das Abschneiden in Bayern und Hessen als "große Enttäuschung". Es sei nicht gelungen, "die Wählerinnen und Wähler von sozialdemokratischen Ideen für eine gute Zukunft zu überzeugen". Die Ergebnisse müssten ein Weckruf für die Ampel sein. Statt sich zu streiten, müsse sachorientiert gearbeitet werden.

Niedersachsens Grüne sprechen von stabilen Werten. In "aktuell schwierigen und aufgeheizten Zeiten" sei man in beiden Ländern "gut verankert", sagte die Landesvorsitzende Greta Garlichs. AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes nannte die Rekordergebnisse einen "Mega-Erfolg". Nur die AfD stehe für eine wirkliche Politikwende - und das würden immer mehr Wähler erkennen. Die FDP in Niedersachsen will sich erst im Laufe des Tages äußern.

SH: CDU, SPD und FDP machen Ampel mitverantwortlich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wertete die Wahlergebnisse als schweren Schlag für die Bundesregierung. Der immense Vertrauensverlust in die Regierung führe zu einem Erstarken der AfD, sagte der CDU-Chef aus Schleswig-Holstein. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sprach von einem Warnschuss für die Bundesregierung. Man müsse mehr auf die Sorgen und Nöte der Bevölkerung hören, sagte sie auf NDR Info. Die Ampel müsse Streitigkeiten vermeiden und stattdessen ihre Politik besser nach außen tragen.

Auch der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky macht die Ampel verantwortlich für die Ergebnisse. Es sei völlig klar, dass die Performance in Berlin ein maßgeblicher Faktor für die herben Verluste seiner Partei war.

MV: Grüne zufrieden mit Abschneiden in Hessen

Mecklenburg-Vorpommerns Grüne haben ihren Parteikollegen in Hessen zu ihrem Ergebnis bei der Landtagswahl gratuliert. "Grüne und CDU haben Hessen in herausfordernden Zeiten verlässlich, vernünftig und pragmatisch zusammen regiert. Die Bürger*innen haben an der Wahlurne deutlich gezeigt, dass sie mit der Regierungsarbeit zufrieden sind und sich eine Fortsetzung der Schwarz-Grünen-Koalition wünschen", sagte der Landesvorsitzende Ole Krüger.

Hamburg: "Großartiger Tag" für CDU - SPD enttäuscht

Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering schickte nach einem "großartigen Tag für die Union" Glückwünsche nach Wiesbaden und München. Besonders freue es ihn, "dass uns die Menschen gerade in diesen schwierigen Zeiten zutrauen, die Probleme zu lösen und sie unseren klaren Kurs auch honoriert haben". Der SPD-Landesvorsitzende Nils Weiland nannte die Ergebnisse seiner Partei im NDR Hamburg Journal "schlecht und enttäuschend".

Der Grünen-Landesvorsitzende Leon Alam sprach von "für uns guten Ergebnissen" nach schwierigen Wahlkämpfen mit viel Gegenwind. Linken-Sprecher Thomas Iwan sieht für das schwache Abschneiden vor allem das Auftreten seiner Partei auf Bundesebene verantwortlich. AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann sagte, die sehr guten Ergebnisse bestätigten den klaren Kurs seiner Partei "im Bereich einer massiven Zuwanderungsbegrenzung" und seien eine Abstrafung der "völlig bürgerfernen Politik" der Ampel-Koalition. Die FDP-Landesvorsitzende Sonja Jacobsen sagte, dass die Liberalen ihre Regierungsarbeit überprüfen müssen.

CDU in Hessen und CSU in Bayern stärkste Kraft

Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren CSU und CDU am Sonntag stärkste Kraft geworden - sie werden die Ministerpräsidenten stellen. In Bayern lag die CSU mit 37,0 Prozent klar vorne. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte die Regierungskoalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Erste Gespräche dazu sollen schnell stattfinden. Die AfD wurde drittstärkste Kraft, die FDP verpasste den Sprung in den Landtag deutlich.

In Hessen kam die CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein auf 34,6 Prozent. Das zweitbeste Ergebnis fuhr die AfD mit 18,4 Prozent ein. Möglich ist in Hessen die Fortsetzung der bisherigen schwarz-grünen Landesregierung oder ein Bündnis aus CDU und SPD. Die Linke wird im neuen Landtag nicht mehr vertreten sein.

