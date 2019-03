Stand: 23.03.2019 15:44 Uhr

Landesparteitag: FDP für freies Internet

Die Freien Demokraten aus Niedersachsen treffen sich an diesem Wochenende zum Landesparteitag in Hildesheim. Dabei beschäftigt sich die Partei auch mit der geplanten Reform des Urheberrechts und mit den Europawahlen im Mai. Zum Auftakt des Parteitags haben die Jungen Liberalen am Sonnabend ein Zeichen gesetzt: Ein Schweigeprotest, mit Kreppband über den Lippen, gegen den geplanten Upload-Filter der EU. Tausende demonstrieren heute auch in Niedersachsen für ein freies Internet.

Weitere Informationen Urheberrechtsreform: Proteste in Niedersachsen Mehr als 3.000 Menschen haben am Sonnabend in Hannover gegen die Reform des EU-Urheberrechts demonstriert. Auch in Göttingen, Osnabrück und Oldenburg gehen die Menschen auf die Straße. mehr

Niedersachsens FDP hat Pläne für Europa

Mittendrin beim Schweigeprotest: Jan-Christoph Oetjen, Kandidat für das Europaparlament. Die Landes-FDP wünscht sich, dass er sich dort für eine gemeinsame europäische Armee einsetzt und dafür, dass an Kitas und Schulen mehrsprachig unterrichtet wird. Der Landesvorsitzende Stefan Birkner kritisierte die niedersächsische Europapolitik: Es gebe zwar eine Europaministerin, die wisse aber offenbar nicht, was sie tun solle. "Wenn SPD und CDU es ernst meinen würden mit einer engagierten Europapolitik, die ein eigenständiges Ministerium rechtfertigt, dann muss mehr kommen als Betroffenheitsrhetorik und hilfloses Agieren", so Birkner.

GroKo "Selbstgefällig und mittelmäßig"

Kritik übte Birkner auch am geplanten Polizeigesetz - dabei gehe es lediglich darum, "wer der Sheriff im Dorf" sei. Insgesamt bezeichnete er die Landesregierung als selbstgefällig und mittelmäßig.

Birkner übt scharfe Kritik an Landesregierung NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 23.03.2019 14:00 Uhr Autor/in: Claudia Wohlsperger Auf dem Landesparteitag der niedersächsischen FDP hat der Landesvorsitzende Birkner die Große Koalition kritisiert: Die Landesregierung sei selbstgefällig und mittelmäßig.







Die Entwicklung der Arbeitswelt

Einer der Schwerpunkte des Parteitags lautet "New Work": die Zukunft der Arbeitswelt, ihre Leitlinien und Rahmenbedingungen. Beispielsweise will die Partei über ein Recht auf Heimarbeit für Beschäftigte debattieren. Außerdem fordern die Liberalen bessere Fortbildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer in der digitalen Technik - dafür solle der Staat auch Geld in die Hand nehmen. Das sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner bei einer Pressekonferenz vorab.

Mehr Chancen für Frauen

Die FDP will außerdem die Proteste der Schüler aufgreifen, die seit Wochen immer freitags für den Klimaschutz demonstrieren. Aus Sicht der Liberalen muss die rot-schwarze Landesregierung bei dem Thema "mehr tun". Birkner will darüber hinaus erreichen, dass die FDP für Frauen attraktiver wird und sie in der Partei bessere Aufstiegsmöglichkeiten haben. Wie das gelingen kann, wird Thema in Hildesheim sein.

Delegierten für Bundesparteitag werden gewählt

Besonders viel gewählt wird nicht in Halle 39 in der Schinkelstraße: Am Sonntag gibt es lediglich einige Nachwahlen - der Landesvorstand wird nicht komplett neu gewählt. Darüber hinaus werden die Delegierten für den Bundesparteitag bestimmt. Als Redner sind außer Birkner der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Liberalen, Michael Theurer, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, Ingo Meyer (parteilos), mit einem Grußwort vorgesehen.

