Landesgartenschau findet 2026 in Bad Nenndorf statt Stand: 25.01.2022 12:30 Uhr Bad Nenndorf darf 2026 die Landesgartenschau ausrichten. Die Stadt im Landkreis Schaumburg hat sich gegen Bad Bevensen durchgesetzt. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Das Kabinett habe die Vergabe der alle vier Jahre stattfindenden Ausstellung beschlossen. Bad Nenndorf habe sich mit einem "schlüssigen Konzept in einem Kopf-an-Kopf-Rennen" durchgesetzt. "Die Konzeption ist fachlich überzeugend und stimmt mit den Qualitätskriterien überein, die an niedersächsische Landesgartenschauen gestellt werden", hieß es weiter.

"Garten ist ein sozialer Raum"

Der Kurort verfüge über eine hervorragende Ausgangssituation und großes Potenzial, teilte die Landesregierung mit und verwies dabei auf den mehr als 200 Jahre alten Baumbestand und den Kurpark. Der Garten sei ein sozialer und natürlicher Raum, in dem sich Mensch und Natur begegnen und aufeinander wirken, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies zudem auf das Potenzial, das Landesgartenschauen für die jeweilige Region und für das Land mobilisieren können.

LaGa Bad Gandersheim findet 2023 statt

Eine Landesgartenschau kann allerdings auch ein finanzielles Risiko mit sich bringen. In Papenburg 2014 gab es ein sattes Minus, in Bad Iburg 2018 stand immerhin eine schwarze Null. Die nächste Ausstellung wird zunächst in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim stattfinden, allerdings nicht in diesem Jahr - das wäre zwar der reguläre Termin. Sie ist aber auf 2023 verschoben worden.

Weitere Informationen Bad Gandersheim: Landesgartenschau wird auf 2023 verschoben Wegen der Corona-Pandemie fehlen Material und Personal. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. (21.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 25.01.2022 | 15:00 Uhr