Landesarmutskonferenz setzt Zeichen gegen Rechtsextremismus

Mit einer Aktion in Hannover will die Landesarmutskonferenz Niedersachsen (LAK) heute ein Zeichen gegen Extremismus setzen. Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes wurde am Mittag am Kröpcke eine symbolische Brandmauer gegen Rechts aufgebaut. "Die Demokratie ist so bedroht wie nie zuvor nach dem Krieg", begründet Fabian Steenken von der LAK die Aktion. Hauptursache für die Zunahme von Rechtsextremismus sei die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Die "Brandmauer" in der Innenstadt von Hannover besteht seinen Angaben zufolge aus Bauteilen, auf denen AfD-Originalzitate zu lesen sind. Auf der Rückseite sind die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes abgebildet, die unveräußerlichen Grundrechte. Geplant sei ein Quiz, so Steenken. Wer sich beteiligt, bringt mit seinen Antworten die Steine entweder zum Fallen - oder die Mauer wird wieder aufgebaut und stabilisiert.

