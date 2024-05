"Brandmauer" stellt AfD-Aussagen Grundgesetz-Artikel gegenüber Stand: 23.05.2024 15:16 Uhr In Hannover ist zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes eine symbolische Brandmauer gegen Rechtsextremismus aufgebaut worden. Ausschnitte des Grundgesetzes wurden AfD-Aussagen gegenübergestellt.

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen (LAK) wollte mit der Aktion am Donnerstag am Kröpcke ein Zeichen gegen Extremismus setzen. "Die Demokratie ist so bedroht wie nie zuvor nach dem Krieg", sagte Fabian Steenken von der LAK. Hauptursache für die Zunahme von Rechtsextremismus sei die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich.

Zitate zeigen, wie AfD Grundgesetz missachtet

Die "Brandmauer" der LAK besteht aus Pappkartons, auf denen Zitate von AfD-Politikern zu lesen sind. Auf der Rückseite sind die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes abgebildet, die unveräußerlichen Grundrechte. Damit will die Landesarmutskonferenz zeigen, dass die AfD mit ihren Aussagen unser Grundgesetz missachtet, sagt Organisator Fabian Steenken.

Quiz: Brandmauer aufbauen oder beschädigen?

Passantinnen und Passanten konnten mitmachen und Fragen zum Grundgesetz beantworten - bei einer richtigen Antwort wurde die Mauer durch einen zusätzlichen Stein stabilisiert und bei einer falschen wurde ein Stein herausgeschlagen.

