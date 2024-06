Weltblutspendetag: DRK ruft zum Blutspenden im Sommer auf Stand: 11.06.2024 14:36 Uhr Es ist Sommer, und da geht auch in Niedersachsen der Bestand an Blutkonserven oft deutlich zurück. Der Weltblutspendetag am 14. Juni soll nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch dringend benötigte Spender mobilisieren.

Sie sind laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die "stillen Helden des Alltags": Menschen, die Blut spenden. Durch ihr Engagement können laut DRK Kranke und Schwerverletzte in Deutschland versorgt werden. Allerdings nimmt die Bereitschaft zum Spenden jedes Jahr in den Sommermonaten ab. Auch durch die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft wird mit deutlich weniger Spenden gerechnet. Die DRK-Blutspendedienste rufen daher zum Weltblutspendetag dazu auf, gerade jetzt Blut zu spenden, um Versorgungslücken zu vermeiden.

Videos 1 Min Wo kann ich Blut spenden? (27.05.2021) Das DRK ist zwar die bekannteste Adresse für Blutspenden, aber es gibt auch Alternativen. 1 Min

Blutspende in Niedersachsen: An der Bestandsuntergrenze

Jeden Tag werden in Niedersachsen etwa 2.300 Blutspenden benötigt. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gab es dem DRK Niedersachsen zufolge einen besonders hohen Bedarf. "Das Spendeaufkommen hat jedoch ausgereicht, den Klinikbedarf sicherzustellen", sagt Markus Baulke vom Blutspendedienst der Landesverbände des DRK (NSTOB) dem NDR Niedersachsen. Allerdings haben sich die Blutbestände dadurch, sowie wegen der Feiertage und erster Frühlingstage, deutlich reduziert. Im Mai gab es demnach nur 1.700 Blutspenden in Niedersachsen. "Bei einigen Blutgruppen, insbesondere in der Blutgruppe B-, liegen wir an der Bestandsuntergrenze", sagt Baulke.

Bundesweite Kampagne zum Blutspenden in den Sommermonaten

Um die Menschen zum Spenden zu motivieren und einen Engpass zu vermeiden, startet nun anlässlich des Weltblutspendetages die bundesweite Kampagne "#missingtype - erst wenn es fehlt, fällt es auf". Die Kampagne unterstützen unter anderem Toni Kroos, Fußballer der deutschen Fußballnationalmannschaft, die deutsche Rapperin und Sängerin Shirin David und Nader Jindaoui, Fußballspieler beim Hertha BSC.

Über die Blutspende in Deutschland

In Deutschland werden täglich etwa 15.000 Blutspenden benötigt, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert dafür rund 43.000 Blutspendetermine im Jahr und deckt mehr als 75 Prozent des Blutbedarfs im Land.

Videos 1 Min So viel Blut wird in Deutschland verbraucht (27.05.2021) Kein Land hat einen derart hohen Verbrauch an Blut. Hier der Vergleich zu den Niederlanden. 1 Min

Blutspenden: Einfach und sicher

Blutspenden ist laut DRK ein einfacher und sicherer Prozess. Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren kann beim DRK Blut spenden. Frauen dürfen bis zu viermal, Männer bis zu sechsmal im Jahr Blut spenden, wobei zwischen zwei Spenden mindestens 56 Tage liegen müssen. Für die Blutspende sind ein Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie ein Lichtbildausweis erforderlich. Mit einer einzigen Blutspende können demnach bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

WHO ruft Weltblutspendetag ins Leben

Den Weltblutspendetag hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam mit anderen Organisationen im Jahr 2004 ins Leben gerufen. Der jährlich am 14. Juni stattfindende Tag soll auf die Bedeutung der freiwilligen, unentgeltlichen Blutspende und die humanitäre Leistung der Spender aufmerksam zu machen.