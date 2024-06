Stand: 14.06.2024 15:26 Uhr Fahrzeuge in Brand gesteckt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 38-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er verdächtigt wird, Ende Mai zwei Fahrzeuge in einer Hildesheimer Tiefgarage in Brand gesteckt zu haben. Laut der Polizei Hildesheim hatten die Fahrzeuge so weit auseinander gestanden, dass das Feuer nicht von einem auf das andere Auto übergreifen konnte. Es entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Durch Aufnahmen einer Überwachungskamera geriet der Verdächtige in den Fokus der Ermittler. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhärtete sich der Verdacht, sodass ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde. Das Amtsgericht erließ daraufhin Haftbefehl und der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

