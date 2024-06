Stand: 14.06.2024 14:40 Uhr Teleskoplader gestohlen - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nach dem Diebstahl eines Teleskopladers vom Gelände einer Firma im Landkreis Hildesheim hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Ermittler war einem Mitarbeiter der Firma am Mittwochmorgen aufgefallen, dass die mehr als 100.000 Euro teure Maschine fehlte. Noch am selben Tag entdeckten Beamte das gestohlene Arbeitsgerät auf der Ladefläche eines Lkw in Osterode (Landkreis Göttingen). An dem Lastwagen stellten die Beamten auch die beiden Tatverdächtigen: eine 27-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann. Beide kamen in Untersuchungshaft.

