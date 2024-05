Stand: 22.05.2024 08:04 Uhr Laatzen richtet öffentliche Ladesäulen für E-Autos ein

In Laatzen in der Region Hannover gibt es nun öffentliche Ladesäulen für E-Autos. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt zehn Säulen mit je zwei Anschlüssen installiert. Die Anlagen stehen in Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern, zum Beispiel in Alt Laatzen in der Alten Rathausstraße. Die Standorte wurden ausgewählt, nachdem der Bedarf in einer Umfrage ermittelt worden war. Laatzen will nun außerdem gemeinsam mit Hauseigentümern herausarbeiten, wie einzelne Ortsteile klimagerecht umgebaut werden können. Dazu verschickt die Stadt zusammen mit dem Energieversorger enercity Fragebögen. Wer den Fragebogen zu seinem Haus ausfüllt, bekommt danach kostenlos einen energetischen Steckbrief für das Gebäude.

