Stand: 29.10.2021 12:12 Uhr LKA warnt vor zu derben Streichen an Halloween

Das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover warnt vor Straftaten durch ausufernde Halloween-Streiche. Eltern sollten ihre Kinder darüber aufklären, wie weit sie bei Streichen gehen können, so das LKA. Werde beispielsweise ein Auto beim Einwickeln mit Toilettenpapier zerkratzt, sei das eine Sachbeschädigung. Am 31. Dezember wird seit einigen Jahren auch in Deutschland Halloween gefeiert. Kinder ziehen verkleidet von Haus zu Haus und bitten um Süßes. Denjenigen, die nichts geben wollen oder können, wird oft ein Streich gespielt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.10.2021 | 13:30 Uhr