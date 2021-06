Stand: 22.06.2021 08:50 Uhr Kupferdiebstahl in Hannover: Dieb erleidet Stromschlag

Bei einem Kupferdiebstahl in Hannover hat ein unbekannter Dieb einen Stromschlag erlitten. Die Polizei geht davon aus, dass er mindestens schwer verletzt ist. Nach Angaben einer Sprecherin hatten Unbekannte in einem Zementwerk in Hannover-Misburg rund 100 Meter Kupferkabel gestohlen. Eines der Kabel versorgte einen Bagger mit Strom. Als die Täter es lösten, sei es höchstwahrscheinlich zu einem Kurzschluss gekommen, so die Polizei. Wegen des Diebstahls kann in dem Zementwerk mehrere Wochen nicht produziert werden.

