Stand: 15.06.2023 10:40 Uhr Kommunen sperren Grillplätze wegen Waldbrandgefahr

Die Stadt Burgdorf in der Region Hannover geht einen ungewöhnlichen Weg, um das Risiko eines Waldbrandes zu verringern. Sie hat die beiden öffentlichen Grillplätze Am Bösselberg und Am Vorwerk gesperrt und abgebaut. Das bleibe bis auf Weiteres so, sagte eine Sprecherin. Beide Grillplätze liegen im beziehungsweise nahe am Wald. Im Raum Celle hat der Deutsche Wetterdienst aktuell ähnlich wie im Raum Nienburg die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier ausgegeben. Im Landkreis Celle seien die Grillplätze noch nicht gesperrt, sagte ein Sprecher. Der Landkreis beobachte aber die Situation.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.06.2023 | 09:30 Uhr