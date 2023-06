Wegen Trockenheit: Mehrere Flächenbrände in Hannover Stand: 15.06.2023 06:59 Uhr In Hannover ist es am Mittwoch zu mehreren größeren Flächenbränden auf Grünflächen und an Straßen wegen Trockenheit gekommen. Die Feuerwehr musste über den Tag verteilt immer wieder ausrücken.

Unter anderem brannte es am Dienstagabend beim Messeschnellweg zwischen Pferdeturm und der Abfahrt Hannover-Bult. Die Brandstellen neben der Fahrbahn seien teilweise schwer zugänglich gewesen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Für die Dauer der Löschmaßnahmen mussten die Einsatzkräfte zeitweise die Fahrbahn für den Verkehr sperren.

VIDEO: Trockener Juni: Wie geht es weiter? (14.06.2023) (1 Min)

Feuerwehr warnt Bevölkerung

Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung, bei anhaltender Trockenheit in keinem Fall glühende Zigaretten oder sogar Glasflaschen in Grünflächen zu werfen werden. Bereits kleinste Funken oder Glasscherben reichten aus, damit die trockene Vegetation Feuer fängt. In dem Fall könnte es im weiteren Verlauf zu schnell zunehmenden und sich ausbreitenden Flächenbränden kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.06.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter