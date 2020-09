Stand: 02.09.2020 18:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Knapp ein Kilo Heroin in Wohnung gefunden

In einer Wohnung in Hannover-Linden hat die Polizei knapp ein Kilogramm Heroin gefunden. Der Straßenverkaufswert betrage rund 20.000 Euro. Zudem stellten die Fahnder den Angaben zufolge neun Gramm Kokain sicher. Am Dienstagabend sei der Bewohner der Wohnung Polizisten aufgefallen, als er mit einem Begleiter auf einer Parkbank saß, teilten die Beamten mit. Auf der Bank daneben sei eine geringe Menge Heroin festgestellt worden, in der Kleidung des 56-Jährigen zudem eine geringe Menge Kokain. Daraufhin wurde laut Polizei die Durchsuchung der Wohnung beantragt. Der 56-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Schlag gegen Drogenbande - Zahlreiche Festnahmen Bei Durchsuchungen in fünf Landkreisen haben Ermittler professionelle Cannabis-Plantagen entdeckt. Drogen, Geld und Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, zehn Personen festgenommen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.09.2020 | 06:30 Uhr