Stand: 28.11.2017 17:22 Uhr

Kläger enttäuscht über Urteil zur Elbvertiefung

Enttäuschung und Frust. Nachdem das Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag die Klagen von Fischern sowie der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf gegen die geplante Elbvertiefung abgewiesen hat, sind die Kläger unzufrieden. Elbfischer Walter Zeeck aus Geversdorf (Landkreis Cuxhaven) sagte nach der Entscheidung: "Die Richter wollten unsere Bedenken gar nicht hören!" Der Samtgemeindebürgermeister Harald Zahrte aus Otterndorf findet die Entscheidung unverständlich. Die Enttäuschung sei groß. Man habe erwartet, dass sich das Gericht intensiver mit einigen Baumaßnahmen auseinandersetzen würde. Das sei nicht so umfassend geschehen, wie sich die Kläger es erhofft hätten, so Zahrte. Auch die Umweltverbände BUND, NABU und WWF bedauerten das Scheitern der Klagen. "Wir machen uns große Sorgen um die Entwicklung der Tideelbe", teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Geschäftsführender Verkehrsminister Schmidt begrüßt Entscheidung

Es gab allerdings auch positive Reaktionen auf die Gerichtsentscheidung: Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) begrüßte das Ergebnis. Als Export- und Logistikweltmeister müsse Deutschland auch große weltweit verkehrende Containerschiffe bedienen können. Dafür sei die Elbvertiefung unverzichtbar. Der Fraktionsvorsitzende der FDP in der Hamburger Bürgerschaft, Michael Kruse, nannte das Urteil einen "Meilenstein für Hamburg".

Interessen der Kläger nicht wichtiger

Die Planungen litten nicht an Fehlern oder Abwägungsmängeln, entschieden die Richter in Leipzig. Die Behörden dürfen dem Interesse an einer besseren Nutzbarkeit der Elbe für große Containerschiffe den Vorrang geben gegenüber den widerstreitenden Interessen der Kläger.

Videos 06:32 Elbvertiefung: Gericht verhandelt Klagen Hallo Niedersachsen Nächste Runde im Streit um die geplante Elbvertiefung: Zwei Kommunen, Jagdverbände und Elbfischer versuchen, die Elbvertiefung durch Klagen doch noch zu stoppen. Video (06:32 min)

Fischer fürchten um ihre Existenz

Cuxhaven und Otterndorf führten bei ihrer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht an, dass die Elbvertiefung gravierende Auswirkungen auf den Tourismus und den Hochwasserschutz haben werde. Zum Beispiel drohten gefährlich hohe Wellen in zwei Flussbädern und eine weitere Verschlickung des Watts. Diesen Einwänden folgte das Gericht jedoch nicht. Die Fischer wiederum fürchten um ihre Existenz, weil durch die Elbvertiefung traditionelle Fangplätze wegfielen. Doch für den Fall einer Existenzgefährdung seien Entschädigungen vorgesehen. Zudem müssen sie laut Gericht Ausbaumaßnahmen grundsätzlich hinnehmen: "Fangchancen sind nicht geschützt", erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher.

Weitere Klagen werden im Dezember verhandelt

Die Elbe soll zum neunten Mal vertieft werden. Containerriesen mit einem Tiefgang von bis zu 13,50 Metern sollen künftig unabhängig von der Flut den Hamburger Hafen erreichen können. Bereits im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht auf Klagen von Umweltverbänden hin die Planungen als weitgehend rechtmäßig bestätigt. Drei Jagdverbände, die ebenfalls Klage eingereicht hatten, hatten sich Mitte November auf einen Vergleich geeinigt. Im Dezember steht nun noch ein dritter Schwung von Klagen zur Verhandlung in Leipzig an.

Kein klares Nein des neuen Umweltministers

Erst am Montag hatte Niedersachsens neuer Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Aussagen über die Elbvertiefung für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) hat Lies eine Kehrtwende in der Haltung Niedersachsens angedeutet. Darin schließt er - anders als Amtsvorgänger Stefan Wenzel (Grüne) - ein klares Nein zur Elbvertiefung aus. "Wir brauchen die Perspektive einer Fahrrinnenanpassung für die Elbe, die Weser und die Außen-Ems", sagte Lies der HAZ. Amtsvorgänger Wenzel hatte sich wiederholt gegen die Elbvertiefung ausgesprochen. "Ich glaube, dass da Grenzen erreicht sind", hatte der Grünen-Politiker etwa im Februar im NDR Interview gesagt. Nachfolger Lies, der von 2013 bis 2017 Wirtschaftsminister war und sich in dieser Zeit positiv über die Elbvertiefung geäußert hatte, forderte im HAZ-Interview auch eine bessere Vernetzung der Häfen und betonte dabei explizit den Tiefwasserhafen Wilhelmshaven.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.11.2017 | 18:00 Uhr